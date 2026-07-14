Днем 15 июля по югу Беларуси температура воздуха достигнет плюс 30-31 градуса, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В среду будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный, ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла. Днем будет от плюс 24 по северо-востоку до плюс 31 градуса по юго-западу.