Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
— Валеватого Юрия Николаевича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Гомельской области;
— Котковец Надежду Николаевну — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области;
Реуцкого Дмитрия Васильевича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по г.Минску.
Президент дал согласие на назначение:
— Крицкого Михаила Леонидовича — председателем Шкловского райисполкома;
— Кавранина Александра Николаевича — председателем Бобруйского райисполкома;
— Фролова Юрия Николаевича — председателем Комитета государственного контроля Могилевской области.