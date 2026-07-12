Уважаемые работники и ветераны налоговых органов, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!



Трудно переоценить тот огромный вклад, который налоговики вносят в благосостояние государства и родного края. От вашей эффективной работы зависит не только наполнение бюджетов всех уровней, но и в значительной степени качество, конкурентоспособность делового климата, создание благоприятных и стабильных условий для развития экономики в целом.

Ваш труд требует компетентности, ответственности, аналитических способностей, умения находить компромиссные решения и заслуживает высокой оценки. Убеждены, что знания и опыт, использование новых форматов работы и в дальнейшем будут содействовать развитию налоговой сферы.

Желаем упорства в достижении намеченных целей. Пусть все затраченные вами усилия приводят к нужному результату, служат основой для профессионального и личностного роста. Здоровья, оптимизма, благополучия и домашнего уюта!