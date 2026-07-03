Уважаемые жители Будакошелевщины!

Примите самые искренние и теплые поздравления с государственным праздником – Днем Независимости Республики Беларусь!

3 июля – значимая дата для каждого из нас. Она навечно вписана в летопись нашей Родины как символ беспримерного подвига, стойкости и мужества белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В этот светлый день мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу родной земли, и выражаем безграничную благодарность нашим дорогим ветеранам. Ваш героизм и преданность Отчизне всегда будут для нас примером и надежным нравственным ориентиром.

Современная Беларусь – это независимое, суверенное государство, уверенно идущее по пути прогресса и созидания. Новейшую историю нашей страны пишут ее люди – трудолюбивые, искренние, талантливые и бесконечно любящие свою Родину. Благодаря нашему единству, верности традициям и стремлению к миру мы бережно храним богатое историко-культурное наследие, укрепляем экономику, развиваем города и села, воспитываем подрастающее поколение в духе патриотизма и согласия.

Беларусь – наш общий дом. И в наших силах сделать его еще более уютным и процветающим, сохранив для потомков все то, что так дорого сердцу: шелест вековых лесов Беловежской пущи, золото бескрайних хлебных полей, чистоту синих озер. Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо, в ваших семьях царят тепло и гармония, звучит звонкий детский смех, а каждый день приносит радость.

Дорогие будакошелевцы, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений на благо любимой Беларуси.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова