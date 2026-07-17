17 июля мы отмечаем день рождения нашего общего дома – места, объединяющего людские судьбы, разные поколения в единое целое.

Это праздник всех, кто родился и вырос на этой земле, кто вложил в нынешний облик родного края свои знания, силы и талант, сохранил и приумножил лучшие традиции, воплотил в жизнь новые планы, кто искренне любит малую родину. В летопись Будакошелевщины вписаны имена многих земляков, прославлявших район самоотверженным плодотворным трудом, ратными подвигами на полях сражений.

Уверены, если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за будущее дорогого сердцу уголка, активно участвовать в его жизни, то благодаря совместным усилиям наш район будет динамично развиваться.

Живите в достатке и благополучии. Пусть каждый день приносит вам позитивные эмоции, здоровье не подводит, а в семьях царит гармония. Родному району желаем дальнейшего процветания и стабильности.