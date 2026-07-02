Заместитель председателя райисполкома, лидер районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, председатель Уваровичского сельисполкома Виталий Пантелеенко, представители школы и Уваровичского ГДК поздравили узницу фашистских концлагерей Марию Пинчук с Днем Республики, пожелали ей долгих лет жизни, мира и вручили памятные подарки от районного отделения партии.

Мария Юрьевна была искренне рада тому, что о ней не забывают, и благодарила гостей за приятный визит. Вместе с ними она с удовольствием исполнила легендарную «Катюшу».

Ирина СНЕЖНАЯ

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