Центральная районная библиотека готовится встретить свой главный юбилей: 15 сентября учреждению исполнится 80 лет, однако праздничный марафон уже стартовал. Ярким событием, открывшим череду торжественных мероприятий, стал вечер «Юбилей в кругу друзей», который прошел в рамках заседания любительского объединения «Орфей».

Творческая встреча собрала преданных читателей и верных друзей библиотеки. Книжная лотерея «Твой шанс» принесла участникам памятные подарки, а шуточные конкурсы создали легкую и непринужденную атмосферу. Особенно трогательным моментом стала поэтическая строка «Для меня библиотека – это…», где каждый мог признаться в любви к книжному дому.

Юбилейный марафон только набирает обороты. Впереди гостей ждет еще много интересных событий, посвященных 80-летию центральной библиотеки.

Подготовила Елизавета Малая

Фото из архива центральной районной библиотеки