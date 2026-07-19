Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем металлурга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это праздник людей с сильным характером, горячим сердцем и несгибаемой волей, — говорится в поздравлении. — Вы выбрали для себя непростую стезю. Вашими руками создается тот самый металл, который держит инженерные конструкции мостов и заводов, поставляется для машиностроения и возведения жилья».

Глава государства отметил, что Беларусь по праву гордится достижениями отечественной металлургической школы. «Отрасль динамично развивается: внедряются инновации и цифровые технологии, реализуются программы импортозамещения», — подчеркнул он.

Отдельные слова признательности Александр Лукашенко выразил ветеранам, передавшим новому поколению знания и уникальный опыт: «Сегодня эстафету достойно принимают наследники трудовых династий, молодые специалисты, которые берегут и приумножают славные традиции своих предшественников».

«Убежден, что и впредь вы своим ударным трудом будете укреплять экономическую мощь и суверенитет родной Беларуси», — добавил глава государства.

Президент пожелал работникам и ветеранам отрасли, а также их семьям здоровья, мира, добра и достатка.