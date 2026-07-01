В торговой сети и предприятиях концерна «Белгоспищепром» 30 июня состоялась презентация сладкой продукции, брендированной в фирменном стиле Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщает sb.by.





В год 35-летия форума к созданию гастрономической партитуры «Славянского базара» присоединились ведущие кондитерские предприятия концерна «Белгоспищепром», рассказала официальный представитель дирекции фестиваля «Славянский базар в Витебске» Мария Войтеховская:

— Кондитерская фабрика «Слодыч» изготовит 25 тысяч штук печенья «Васильковый слодыч» с логотипом фестиваля, а «Коммунарка» — пять тысяч штук подарочных наборов «Сладкий подарок». Также свою продукцию в мотивах «Славянского базара» представят «Спартак» и «Красный пищевик».

В Витебске в фирменном магазине № 29 фабрики «Красный пищевик» приметным стикером «Славянский базар» отмечена в том числе интересная новинка — конфеты под названием «Беларусачка» с лепестками васильков. Все звезды сошлись, с улыбкой замечает заведующая торговым объектом Жанна Шкиреева:

— Уверена, эти конфеты, обозначенные стикером нашего любимого фестиваля, будут пользоваться большой популярностью. Это необычно, вкусно, а еще, конечно же, ни для кого не секрет, что василек — один из самых главных и узнаваемых символов «Славянского базара».

Интерес посетителей к выделенной по-фестивальному продукции в магазине по улице Кирова, расположенном рядом с авто- и железнодорожным вокзалами, гарантирован. Рады всем жителям Витебска, гостям города и «Славянского базара», подхватывает разговор продавец Ирина Бортникова:

— Благодаря стикерам наша продукция это уже не только вкусный, но и символичный подарок — прямиком из фестивального Витебска.

Сама Ирина Васильевна живет в городе над Двиной почти 30 лет. Признается, что за это время «Славянский базар» успел стать любимым летним праздником всей семьи. В этом году Бортниковы снова собираются продолжить традицию, уделив свободные вечера фестивалю.

В фирменном магазине кондитерской фабрики «Спартак», который рядом с площадью Победы в Витебске, тоже представлена сладкая продукция, оформленная в стиле фестиваля. Сразу обращаем внимание на оригинальные пряники с логотипом юбилейного 35-го форума. Его символ — хрустальную ладью — можно увидеть на лицевой стороне кондитерского изделия. Это и очень красивый, и за счет пищевой печати точно съедобный презент, который стоит привезти с праздника над Двиной.

Дирекция международного форума также благодарна витебским производителям, которые из года в год поддерживают «Славянский базар», размещая его символику на своей продукции. Например, ОАО «Витебскхлебпром» к фестивалю традиционно представляет полюбившиеся многим фасованные пряники «К празднику» и «Сувенирный». Сверху они украшены по мотивам любимого форума: съедобная картинка нанесена с помощью пищевого принтера. Производители всегда держат руку на пульсе васильковых трендов. Значит, на фестивальных пряниках 2026 года без ладьи — ключевого элемента фирменного стиля XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» — не обойдется.

Кондитерская фабрика «Витьба» — еще один неизменный участник «Славянского базара». Специально к празднику она выпустила любимые сладости в эксклюзивной упаковке с официальным логотипом фестиваля. Теперь его можно увидеть на вафельном торте «Витебский гостинец», бисквитном десерте Mamita с черной смородиной в начинке, а также вафельных трубочках «Вивайли» в ассортименте.