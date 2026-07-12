Рабочий день губернатора стартовал в Ветковском районе. Председатель Ветковского райисполкома Роман Сергун доложил, что в районе озимый ячмень убран на площади более 1600 гектаров, что составляет 87% от плана. Сегодня в поле работают 22 комбайна.

В урочище «Кунторовка» агрофирмы имени Лебедева проводится уборка озимого ячменя. Урожайность культуры составляет 39 центнеров с гектара. Также были проинспектированы поля с кукурузой.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на переменчивость погоды и продолжительные осадки, необходимо предпринять все меры, чтобы сохранить урожай и убрать его вовремя.

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