Как доложил председатель райисполкома Валентин Ундруль, зерновые, зернобобовые и озимый рапс убраны в районе на 20% от запланированных площадей, что составляет более 7100 гектаров. Средняя урожайность по району — 38,6 центнера с гектара. Валовый сбор зерновых, зернобобовых, озимого рапса составил 22392 тонны.

Завершена уборка озимого ячменя, продолжается уборка остальных озимых культур.

План уборки зерновых, зернобобовых, озимого рапса в РУП «Белоруснефть-Особино», поля которого посетил губернатор, составляет более 9000 гектаров. Валовой сбор зерновых, зернобобовых, озимого рапса составил порядка 8160 тонн. Завершена уборка озимого ячменя, общий намолот составил 7936 тонн, с урожайностью 63,6 центнера с гектара. Озимый рапс убран с площади 200 гектаров со средней урожайностью 35 центнеров с гектара.

Глава региона отметил, что важно не сбавлять темпы, чтобы вовремя и качественно убрать урожай.

Гомельщина официально