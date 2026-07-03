«Этот праздник объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее. Он напоминает нам о суровых испытаниях, пройденных белорусским народом, о невосполнимых потерях, которыми оплачены мир и свобода нынешних поколений, о мужестве и стойкости защитников Родины».

Опираясь на героическое прошлое наши соотечественники – строители и промышленники, ученые и аграрии, педагоги и врачи, деятели культуры и спорта – ведут Беларусь по пути прогресса и созидания, своим трудом делают ее развитым и стабильным государством, говорится в поздравлении:

«В этот светлый и радостный день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия».

Гомельщина официально