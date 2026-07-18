Первый в маршруте – Чечерский район. Губернатор оценил ход жатвы на полях ОАО «Отор». Глава региона обсудил с аграриями темпы уборки, состояние техники.

Общий план для хозяйства – убрать озимые с 2130 гектаров, это рапс и яровые. Уже убрано 450 гектаров. Урожайность озимого ячменя – 70,2 центнера с гектара, рапса — 40 центнеров с гектара.

В работе задействовано семь комбайнов, все экипажи укомплектованы.

Главная задача, которую поставил Иван Крупко, – убрать хлеб в оптимальные сроки, без потерь и строго выполнить госзаказ.