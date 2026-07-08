По вопросу захоронения и благоустройства гражданского кладбища пришел житель райцентра. В Залуневье у него похоронена мать. Ввиду того, что рядом были пустующие участки, он поставил ограду сразу на несколько мест для последующего захоронения родственников. Для того, чтобы их зарезервировать, горожанин обратился в коммунальную службу, где, по мнению мужчины, ему незаконно отказали, а ограду потребовали демонтировать. Волновал его и вопрос наведения порядка на кладбище, высадки на нем деревьев. В числе поднятых им проблем – несвоевременный обкос дворовых территорий, удаление сухого дерева вблизи детской площадки по ул. Лавриновича, 3 райцентра.

Как пояснил директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгений Новик, максимальный размер резервируемого участка на одного заявителя должен быть не более 4 м. Ограда гражданина – порядка 6 м. Чтобы узаконить данную ситуацию, зарезервировать дополнительные места должен кто-то из родственников мужчины.

Следует знать, что самовольная установка ограды на еще не выделенной для захоронения земле классифицируется как захват территории и коммунальные службы вправе требовать демонтажа таких незаконных сооружений. Государство гарантирует бесплатное предоставление одноместного (1,4 на 2,3 м) или двухместного участка (2,0 на 2,3 м) в момент обращения. Резервирование дополнительных мест рядом возможно только на платной основе, размер которой определяет местный исполнительный комитет. В современных правилах погребения максимальный размер нового или резервируемого участка на одного заявителя строго ограничен (обычно это участок максимум на 4 места, ширина которого как раз составляет около 4 м).

Ремонт дорог в г.п. Уваровичи стал причиной следующего обращения к главе района. Женщины, проживающие по ул. Базарной, возмущены, что в этом году заасфальтировали не всю улицу, а только ее часть. Пожаловались они и на отсутствие системы водоотведения (в осенне-весенний период и когда идут дожди, участки, на которых стоят дома, подтапливаются), несвоевременный снос ветхого жилья на улице, также попросили почистить шахтные колодцы. Обратившимся разъяснено, что по причине недостаточности финансирования оставшаяся часть улицы будет включена в программу асфальтирования дорог на следующий год. В нынешнем произведут ее подсыпку и укрепление. Что касается ветхого жилья, то Уваровичским сельисполкомом уже ведется работа по поиску владельцев данного жилья.

Жительница аг. Коммунар приобрела д. №30 по ул. Пионерской населенного пункта зимой, а весной, когда вода долгое время не уходила с ее участка, стала подозревать, что, кроме сточных вод, стекают на ее огород и канализационные. На аналогичную ситуацию сетует и соседка из д. №28. По мнению сельчанок, вода течет с участка д. №6. Поэтому женщины просили главу района разобраться в сложившейся ситуации и поставить слив воды на контроль. Необходимо отметить, что ранее к Валентину Ундрулю приходила владелица этого участка по вопросу водоотведения. Соответствующие службы выезжали на место и были даны рекомендации по оборудованию канализационных колодцев согласно нормам. Ввиду того, что есть проблемы с отведением дождевых вод и необходимо восстанавливать каналы, которые были раньше, ответственные службы еще раз выедут на место.

Татьяна Титоренко

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