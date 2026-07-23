По вопросу капитального ремонта д. №4 по ул. Озерной п. Красное Знамя пришли две женщины. Сельчанки акцентировали внимание на порывах отопительной системы, течи кровли, проблемах с водоснабжением некоторых квартир дома. Ремонтные работы ответственными службами по мере необходимости выполняются, но на их месте со временем появляются другие проблемы: дом старой застройки и нуждается в более масштабном ремонте. Глава района поручил заинтересованным службам в ближайшее время устранить затекания кровли, восстановить водоснабжение, решить проблему с отоплением дома. В перспективе – рассмотрение возможности включения дома на следующий год в план капитального ремонта.

Жительница д. Прибор недовольна чисткой шахтного колодца. Женщина не скрывает, что специалисты неоднократно приезжали, вот только работы выполнили частично: подсыпку сделали, но дыры в некоторых местах остались, и самое главное, по мнению сельчанки, не почистили колодец. Вода в нем остается грязной, да и цепь не мешало бы удлинить. По распоряжению Валентина Ундруля заинтересованные службы доделают работу.

Еще одна обратившаяся подняла вопрос вывоза мусора в д. Кошелево. По словам жительницы ул. Новой-1, его собирают не всегда согласно графику. Чтобы животные не разорвали пакеты с мусором, женщина повесила их на дерево. Работники коммунальной службы пакеты не забрали, возможно, приняв за что-то другое. «Коммунальной службе, сельисполкомам необходимо наладить взаимодействие с гражданами и своевременно информировать их об изменениях в графике», – распорядился председатель райисполкома.

По вопросу асфальтирования ул. Горького райцентра, отсутствия освещения на ней к Валентину Ундрулю обратилась горожанка. Жительница д. Бацунь попросила произвести ямочный ремонт дороги по ул. Ленина населенного пункта и решить вопрос с многочисленными колодцами на ней. Улица Горького будет предложена для рассмотрения в план по асфальтированию на следующий год. Для изучения ситуации в Бацунь выедут специалисты, в случае ненадобности колодцы будут демонтированы, дорогу подсыпят.

Татьяна Титоренко

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