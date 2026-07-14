Основными темами диалога стали развитие района и вопросы ЖКХ.

Глава района отметил, что Будакошевщина динамично развивается: выполняются доведенные показатели, наблюдается рост заработной платы, увеличение инвестиций позволяет приобретать новое оборудование, строить новые объекты. С динамикой 107% к уровню прошлого года сработала сельскохозяйственная отрасль. На протяжении трех лет Будакошелевщина занимает лидирующие позиции в области: по итогам 2025 года по социально-экономическим показателям район занял 1 место и был занесен на областную Доску почета, по итогам 2023-го и 2024-го годов также был признан победителем.

В настоящее время в активную фазу вступила уборочная кампания, аграрии убирают озимый ячмень, приступили к уборке озимого рапса.

В части развития строительной отрасли глава района отметил, что уже введено в эксплуатацию 3847 м. кв. жилья, в основном за счет индивидуального жилищного строительство для многодетных семей. Среди социальных объектов – завершается реконструкция пансионата «Луговой», строительство стадиона в г. Буда-Кошелево. На ближайшие годы запланировано строительство жилых многоквартирных домов в Коммунаре, Широком, Уваровичах. Отдельное внимание – арендному жилью, которое в первую очередь будет выделяться специалистам востребованных профессий.

Среди актуальных вопросов, которые обозначил Валентин Ундруль, подготовка предприятий, организаций, а также жилфонда к предстоящему отопительному периоду, благоустройство гражданских кладбищ, удаление аварийных деревьев.

Местные жители в свою очередь подняли ряд волнующих их вопросов. В их числе течь воды между д. №10 и №11, канализационной трубы в подвале д. №7 по ул. Молодежной аг. Рогинь, несвоевременный вывоз мусора в населенном пункте, отлов бездомных собак и др. В связи с предстоящим закрытием Рогинской больницы сестринского ухода граждане интересовались дальнейшим трудоустройством работников учреждения, будет ли функционировать Рогинская АВОП. Как пояснила заместитель главного врача Буда-Кошелевской ЦРБ Мария Селеня, вопрос о закрытии АВОП не стоит, а в целях улучшения качества и доступности медобслуживания пациентов БСУ переведут в Уваровичскую больницу. Всем работникам учреждения предложены варианты трудоустройства.

Татьяна Титоренко

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