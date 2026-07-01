Основной темой круглого стола стали вопросы, касающиеся выполнения требований законодательства о льготах и социальных гарантиях для ветеранов боевых действий, семей погибших и инвалидов. Ведущий специалист представительства республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Марина Пикуль напомнила, что неработающие ветераны боевых действий на территории других государств имеют внеочередное право оздоровиться на бесплатной основе 1 раз в 2 года. Работающие же получают путевку раз в четыре года с частичной оплатой.

Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич акцентировала внимание на оформлении в случае необходимости пенсии по инвалидности.

Заместитель начальника управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району Игорь Лахмаков проинформировал, что воины-интернационалисты имеют льготу по налогу на недвижимость, земельному налогу и арендной плате за пользование земельным участком в 100-процентном размере, транспортному налогу – в размере 50 процентов при соблюдении определенных условий (обязательно наличие водительского удостоверения соответствующей категории).

В продолжение круглого стола заместитель главного врача ЦРБ Светлана Кутукина порекомендовала присутствующим предъявлять свои удостоверения в регистратурах учреждений здравоохранения, чтобы воспользоваться первоочередным правом посещения врача. У воинов-афганцев также остается право на льготное получение лекарственных препаратов.



Участникам круглого стола было интересно узнать о новшествах в улучшении жилищных условий от специалиста отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Светланы Цыкуновой. Военный комиссар военкомата Чечерского и Буда-Кошелевского района Денис Монит рассказал об услугах, предлагаемых военкоматом, и поздравил присутствующих с наступающим праздником – Днем Независимости. К поздравлениям присоединился председатель РО ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко.

Воины-интернационалисты имели также возможность задать специалистам интересующие вопросы.

Евгений Коновалов

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