На повестке — проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год.

«За каждым нашим действием должна стоять эффективность. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения», — отметил Глава Правительства.

В качестве основных задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции.

Участие в заседании по видеосвязи принимает председатель облисполкома Иван Крупко.

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