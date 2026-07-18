Он намерен ознакомиться с реализацией инновационных проектов, развитием фермерских хозяйств. Об этом стало известно по итогам доклада Главы Администрации Президента Дмитрия Крутого.

Кроме того, Александр Лукашенко на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Эта тема всегда актуальна, особенно в виду высокого урожая нынешнего года, который пока еще в основном стоит на полях. Его нужно своевременно убрать и, что немаловажно, — сохранить.

Поэтому и с учетом погодных условий Глава государства акцентирует внимание на необходимость слаженной работы зерносушильного комплекса. Президент также поручил не снижать темпы заготовки травяных кормов.

Отдельно Александр Лукашенко обозначил вопрос по обеспечению уборочной кампании топливом под полную потребность.