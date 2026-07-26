«Торговля занимает важное место в жизни общества, обеспечивая устойчивость экономических связей, доступность товаров и комфорт миллионов людей. От ваших профессионализма, ответственности и внимательного отношения к покупателям во многом зависят уровень сервиса, наращивание производства продукции и стабильная работа потребительского рынка».

Глава государства отметил, что сфера торговли динамично развивается: внедряются современные технологии и оборудование, совершенствуются культура обслуживания и стандарты оказания услуг:

«Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу».

Президент адресовал слова благодарности всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие отрасли и усиление экономического потенциала страны.

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