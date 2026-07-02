Президент в зарубежной командировке решает задачи, направленные на поступательное развитие Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время торжественного собрания, посвященного Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

«Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие Президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества», — сказал Александр Турчин.

Премьер-министр подчеркнул, что суверенитет страны прочно подкреплен обширной географией международных связей, которая сегодня по существу представляет карту мира. «Продвижение Беларуси в страны Глобального Юга и Востока позволило нам успешно противостоять беспрецедентному санкционному давлению Запада. Мы закрепили за собой статус надежного и честного партнера на Африканском континенте. Выстроили сильные внешнеэкономические векторы на пространстве от Азии до Латинской Америки. Мы приходим на новые рынки с глубоким уважением к суверенитету, передавая на взаимовыгодной основе белорусские технологии, укрепляя продовольственную безопасность. Беларусь приветствует любое взаимовыгодное партнерство в торгово-экономической и социально-культурной сферах. Мы не дрейфуем ни в какую сторону, в чем нас порой пытаются упрекать. Мы проводим взвешенную многовекторную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, дружелюбия, всестороннего сотрудничества между государствами и народами», — обозначил он. При этом неизменным приоритетом является последовательное строительство Союзного государства. Со своим главным стратегическим партнером — Россией — Беларусь выстраивает монолитный и устойчивый экономический каркас, способный эффективно нивелировать любые внешние вызовы.

«Мы не просто адаптировались к новым геополитическим реалиям, мы активно формируем их, последовательно выступаем архитекторами выстраивания новой, более справедливой системы многополярного мира. Особое место в нашей международной повестке занимает Китай — друг и союзник. Сегодня, когда мы говорим о всепогодном партнерстве, это не просто красивые слова. Наши отношения действительно проверены временем», — сделал акцент глава белорусского правительства.

Беларусь занимает активную и конструктивную позицию в объединительных образованиях на постсоветском пространстве — в Евразийском экономическом союзе, в Содружестве Независимых Государств, в Организации Договора о коллективной безопасности. «Выстраивая новые экономические связи на дальней дуге, мы сохраняем акцент на самом тесном сотрудничестве с нашими традиционными союзниками — Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Являясь полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и официальным партнером БРИКС, мы вносим в их повестку экономический прагматизм. Нам есть что предложить — совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, цифровой торговли, промышленной кооперации, продовольственной безопасности и в других областях. Мы открываем для белорусских предприятий зарубежные рынки и убедительно доказываем, что новая конфигурация союзов делает любые западные санкции бессмысленными и неэффективными», — добавил Александр Турчин.

Несмотря на недружественные шаги со стороны ряда европейских стран, Беларусь готова к диалогу с ними, но только на принципах взаимного уважения и полноправного сотрудничества, добавил глава правительства.