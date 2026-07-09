Оператор машинного доения Ольга Борисевич и оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм МТК «Бушевка» СУП «Морозовичи-Агро» Николай Мелешко считаются одними из лучших в своих профессиях не только в хозяйстве, но и в районе.

Ольга Степановна имеет немало наград за добросовестный труд. Есть в их числе и благодарственное письмо райисполкома, полученное в 2022 году. Она до сих пор вспоминает, с каким волнением поднималась на сцену.

– Было очень приятно, что моя работа не осталась незамеченной, – признается Ольга Борисевич. – Я не ожидала, что окажусь в числе лучших операторов машинного доения.

Наша героиня уже 9 лет раздаивает новотельных коров. Будут ли на комплексе в дальнейшем высокие надои, зависит в немалой степени от ее умения и мастерства. А труд это нелегкий. Сперва первотелку надо приучить к автоматизированному процессу, их доение осуществляется отдельно от основного стада. Естественно, животные в данной ситуации испытывают стресс, и здесь без ласки не обойтись. В этом и заключается особый подход Ольги Степановны к буренкам.

– Еще мама моя, работая на ферме, говорила: коровы всё чувствуют, только сказать не могут. Относиться к ним нужно ласково, тогда они станут более спокойными, а это положительно отразится на надоях, – говорит оператор.

В свободное время Ольга Степановна уделяет внимание ведению домашнего хозяйства. А еще с нетерпением ждет приезда двоих сыновей и пятерых внуков.

Любит, когда дети с внуками собираются в родительском доме, и Николай Мелешко. В такие моменты, по его словам, дом превращается в пчелиный улей.

– К сожалению, в силу жизненных обстоятельств это происходит нечасто. Но я всегда радуюсь, когда кто-то из них меня навещает, – делится животновод.

Круг обязанностей у Николая Владимировича широкий. Он чистит кормовой стол, проходы, стойла, выгульные дворы, промывает поилки, подсыпает соль, мел. Помогает и при растеле коров. Кроме того, опыт позволяет ему визуально выявлять больных животных. Свою работу Николай Мелешко старается делать качественно – за это ранее был признан победителем ежегодного социально-экономического соревнования в номинации «Лучший среди животноводов, обслуживающих дойное стадо».

Животновод не только ответственно выполняет свои обязанности, но и в случае необходимости готов выйти на работу в выходной день.

– В дружном коллективе по-другому не бывает. Мы все делаем одно дело и обязаны выручать друг друга. Сегодня ты поможешь, а завтра помогут тебе, – с уверенностью говорит Николай Владимирович.

Евгений КОНОВАЛОВ

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