С целью профилактики пожаров в сельской местности работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические мероприятия в формате «Автолавка безопасности» в населенных пунктах Морозовичского сельсовета.

На каждом остановочном пункте автомагазина спасатели довели местным жителям важную информацию о том, как обезопасить себя и своих близких в быту, напомнили о правилах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электроприборов. Особое внимание уделили пользе автономного пожарного извещателя, который на ранней стадии оповестит в случае возникновения пожара.

Не осталась в стороне и тема неосторожного обращения с огнем.

– Неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Ни в коем случае не курите в постели. Не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов. В случае возгорания звоните по телефону 101 или 112, – акцентировал внимание граждан инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулёв.

Также напомнили гражданам о правилах поведения на водоемах, в лесу, при грозе и сильном ветре.

Каждый желающий имел возможность задать волнующие его вопросы. Подобные встречи помогают наладить доверительный диалог между населением и представителями службы спасения, а также повысить уровень информированности граждан.

В завершение встреч сельчане уходили не только с покупками из автолавки, но и с полезными подарками — печатной продукцией профилактической тематики от МЧС.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС