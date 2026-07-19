«Высокий профессионализм, дисциплина и самоотверженный труд металлургов – залог успешного развития Гомельщины».

Губернатор выразил уверенность, что мастерство и квалификация белорусских металлургов позволяют не только сохранить достигнутый уровень, но и в дальнейшем развивать отрасль на благо Гомельской области и всей Беларуси:

«Сегодня, когда ситуация на мировых рынках вновь ставит перед вами новые сложные задачи, совместная и слаженная работа коллективов ваших предприятий обеспечивают стабильное функционирование отрасли, поддерживая на должном уровне качество продукции и эффективность производства».

Гомельщина официально