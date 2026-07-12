«Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ответственному и важному делу укрепления финансовой системы государства, обеспечения экономической стабильности и благополучия граждан».
Сегодня налоговая служба – один из ключевых институтов государства, говорится в поздравлении:
«От эффективности вашей работы во многом зависят устойчивое развитие экономики, реализация социальных программ, выполнение масштабных проектов, направленных на повышение качества жизни людей».
Особые слова признательности губернатор адресовал ветеранам налоговой службы:
«Вы заложили высокие стандарты ответственности и служения государству, которые и сегодня являются ориентиром для молодых специалистов».