«Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ответственному и важному делу укрепления финансовой системы государства, обеспечения экономической стабильности и благополучия граждан».

Сегодня налоговая служба – один из ключевых институтов государства, говорится в поздравлении:

«От эффективности вашей работы во многом зависят устойчивое развитие экономики, реализация социальных программ, выполнение масштабных проектов, направленных на повышение качества жизни людей».

Особые слова признательности губернатор адресовал ветеранам налоговой службы:

«Вы заложили высокие стандарты ответственности и служения государству, которые и сегодня являются ориентиром для молодых специалистов».

Гомельщина официально