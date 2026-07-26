«Торговля всегда была и остается одной из важнейших сфер экономики. От ее стабильной и эффективной работы зависят доступность товаров, комфорт повседневной жизни, настроение и уверенность жителей в завтрашнем дне».

Сегодня торговая отрасль региона, где трудятся более 43 тысяч человек, уверенно развивается, говорится в поздравлении. Открываются новые объекты, внедряются цифровые технологии и современные сервисы, расширяется ассортимент отечественных товаров, совершенствуются формы обслуживания.

«При этом неизменным остается главное – внимание к человеку. Особой признательности заслуживают работники торговли, которые обеспечивают жителей сельских населенных пунктов всем необходимым. Искренне благодарю вас за преданность своему делу, добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона», – отметил губернатор.

Гомельщина официально