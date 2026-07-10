Один из ключевых вопросов – модернизация цеха консервации эксбазы «Криничная» на Ельщине. В настоящее время работа объекта носит сезонный характер.

Планируется, что после обновления цех перейдет на круглогодичный режим работы, будет расширен ассортимент выпускаемой продукции.

Модернизация предусматривает ремонт существующих зданий, а также строительство новых по технологии быстровозводимых конструкций. Появятся цех шоковой заморозки, овощехранилище, цех сортировки, мойки и фасовки готовой продукции. Планируют закупить и новое оборудование.

Предпроектная документация разработана. На предприятии будут созданы новые рабочие места, увеличен товарооборот и объемы выпускаемой продукции.

Гомельщина официально