Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай провел встречу с коллективом Буда-Кошелевской железнодорожной станции РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

В ходе диалога Артем Сергеевич подвел итоги социально-экономического развития района за первое полугодие. Так, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по району превысила 2250 руб., привлечено более 60 млн. руб. инвестиций в основной капитал, индекс промышленного производства составил 107%. Розничный товарооборот достиг более 70 млн. руб., экспорт товаров превысил 110 млн. долларов США. Также ознакомил трудовой коллектив с достижением целевых показателей и отметил их важность для кадрового обеспечения отраслей.

Особое внимание Артем Гришай уделил ходу уборочной кампании. На сегодняшний день сельхозпредприятиями района убрано более четверти площадей – это свыше 6 тыс. гектаров, намолочено более 22 тыс. тонн зерна. Наибольшая урожайность – у аграриев РУП «Белоруснефть-Особино», более 60 центнеров с гектара.

В теме безопасности жизнедеятельности заместитель председателя акцентировал, что за первое полугодие в районе совершено 15 киберпреступлений, гражданам причинен ущерб порядка 37 тыс. рублей. Артем Сергеевич призвал железнодорожников быть бдительными: никому не сообщать реквизиты своих банковских карт, не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять звонкам от незнакомцев, которые представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

В завершение встречи Артем Гришай подчеркнул, что общее благополучие района и страны в целом напрямую зависит от вклада каждого из нас и от того, насколько добросовестно мы выполняем свои обязанности на рабочих местах.

Елизавета Малая

Фото автора