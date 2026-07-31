Август принесет белорусам изменения в социальной, финансовой и туристической сферах. Вырастет бюджет прожиточного минимума, вслед за ним проиндексируют детские пособия, пенсионные надбавки и минимальные алименты. Одновременно банки ужесточат валютные правила, а оплачивать товары и услуги в интернете без карты станет возможным через сервис A1 Pay. Какие еще сюрпризы готовит август – читайте в нашем обзоре.

Новый размер БПМ

Сейчас бюджет прожиточного минимума (БПМ) в Беларуси равен 509,62 рубля. Корректируют этот норматив 4 раза в год. С 1 августа БПМ вырастет на 4,1% и составит в среднем на душу населения 530,37 руб.

Кроме того, с 1 августа 2026 года установлены следующие размеры БПМ:

для трудоспособного населения – 574,38 руб.;

для пенсионеров – 380,86 руб.

Бюджет прожиточного минимума для детей определяется в зависимости от возраста:

до 3 лет – 326,56 руб.;

от 3 до 6 лет – 437,78 руб.;

от 6 до 18 лет – 519,24 руб.

В таких размерах БПМ будет действовать до 31 октября.

Подрастут пособия на детей

Пропорционально увеличению БПМ на 4,1% вырастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. С 1 августа единовременное пособие составит:

при рождении первенца – 5303,70 руб. (10 БПМ);

при рождении второго и последующих детей – 7425,18 руб. (14 БПМ).

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет увеличится до 265,19 руб. (50% БПМ). На ребенка-инвалида старше 3 лет ежемесячно будут выплачивать 371,26 руб. (70% БПМ).

«Возрастные» надбавки к пенсиям

Рост БПМ позволит увеличить и «возрастные» доплаты для пенсионеров. Белорусы, достигшие 75 лет и старше, будут получать доплату к пенсии в размере:

75–79 лет – 99,44 руб., а при наличии инвалидности I группы – 232,03 руб.;

80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 198,89 руб., а при наличии инвалидности I группы – 265,18 руб.

К слову, такие доплаты в стране назначены почти 570 тыс. граждан, перешагнувшим рубеж в 75 лет.

Увеличится минимальный размер алиментов

Согласно ст. 92 Кодекса о браке и семье, в Беларуси минимальный размер алиментов в месяц устанавливается как процент от бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения. Следовательно, с ростом этого норматива увеличатся и размеры выплат.

Так, на одного ребенка минимальный размер алиментов составит 265 рублей 19 копеек (50% БПМ), на двух детей – 397 рублей 78 копеек (75% БПМ), на трех и более ребятишек – 530 рублей 37 копеек (100% БПМ). Такие лимиты будут актуальны с 1 августа по 31 октября 2026 года.

Начнут выплачивать матпомощь к школе

С 1 августа многодетным родителям начнут перечислять единовременную помощь на подготовку детей к школе. Эта выплата полагается семьям, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, при этом доход семьи не влияет на получение.

На каждого ребенка-школьника предусмотрено 30% от бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2026 года. Речь идет о сумме в размере 159 рублей 11 копеек. Обращаться за выплатой нужно в органы соцзащиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей – по месту учебы ребенка.

Новые размеры ГАСП

Государственная адресная социальная помощь (ГАСП) включает четыре соцвыплаты. С 1 августа получать ежемесячное социальное пособие смогут семьи при условии, что среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости – 530,37 руб. Для многодетных семей условия мягче – пособие в размере 609,93 руб. назначат, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости.

Единовременное социальное пособие выплачивается, если гражданин оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости – 795,56 руб.

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены положено без учета величины дохода семьям с детьми-инвалидами, имеющими IV степень утраты здоровья, и инвалидам I группы.

Малышей первых двух лет жизни обеспечивают продуктами питания в семьях, где доход ниже критерия нуждаемости – 530,37 руб. При рождении двойни и более детей одновременно такая льгота семье положена независимо от уровня дохода.

Больше денег на открытие своего бизнеса

Официально зарегистрированные в службе занятости в качестве безработных совершеннолетние граждане могут рассчитывать на получение субсидии для открытия своего дела. С 1 августа размер финансовой поддержки от государства вырастет. Потенциальные предприниматели, проживающие в городах, могут получить на развитие своего дело 11 бюджетов прожиточного минимума – 5 834,07 руб.

Жителям малых городов и районов с высокой напряженностью на рынке труда, а также сельских населенных пунктов выделят на эти цели 15 БПМ – 7 955,55 руб.

Для организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, выделят 20 БПМ – 10 607,4 руб.

По данным Министерства труда и соцзащиты, для открытия своего дела белоруски чаще выбирают индустрию красоты и открывают парикмахерские, маникюрные салоны. Молодые люди предпочитают сферу услуг: ремонт, строительство, такси. Также популярна розничная торговля.

Вырастет пособие на погребение

В Беларуси государство не оставляет своих граждан в момент траурных событий и финансово помогает достойно проводить усопших в последний путь. По сравнению с июлем выплата на погребение увеличится более чем на 100 рублей и составит 3104 рубля 10 копеек.

Данное пособие рассчитывается исходя из средней зарплаты по стране за месяц, предшествующий дате смерти на два месяца. В августе для расчета размера выплаты используется июньский заработок. Согласно данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси в первом месяце лета была равна 3104 рубля 10 копеек.

Банки вводят лимиты и повышают комиссию

Сразу несколько крупных белорусских банков анонсировали изменения в работе с клиентами, которые затронут переводы за границу, операции с наличными российскими рублями и обслуживание счетов нерезидентов. Нововведения вступают в силу в конце лета.

К примеру, с 1 августа Белагропромбанк вводит суточный лимит на переводы с карт банка на карточки банков Грузии, Турции, Армении, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Теперь за один день можно будет перевести не более 600 белорусских рублей.

Кроме того, банк меняет условия пополнения счетов для физических лиц-нерезидентов: за прием наличных российских рублей в кассах теперь будет взиматься комиссия в размере 15% от суммы. Вознаграждение рассчитывается в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день операции. Для клиентов, чьи счета были открыты до 16 июля включительно, новая плата начнет применяться с 17 августа.

Технобанк с 7 августа также введет комиссию 15% за прием наличных российских рублей от физлица для зачисления на текущий счет в банке.

С 9 августа Сбер Банк вводит дневной лимит на пополнение карт банка наличными российскими рублями в кассах – не более 50 тысяч в день. А с 15 августа для физических лиц-нерезидентов, заключивших договоры до 14 июля, размер платы за пополнение текущих счетов в российских рублях также вырастет до 15% от суммы пополнения.

Беларусбанк также сообщил об изменении с 20 августа размера вознаграждения за прием наличных российских рублей. Новая ставка составит 15% от суммы, принимаемой для зачисления на текущие (расчетные) счета физических лиц-нерезидентов.

Заработает новый платежный сервис

С 12 августа начнет работать сервис A1 Pay – он даст возможность оплачивать товары и услуги в интернете с баланса мобильного телефона, без использования банковской карты.

При оформлении заказа онлайн нужно будет выбрать A1 Pay, подтвердить платеж, и деньги будут списаны со счета телефона. Подключить сервис и управлять им можно в приложении «Мой А1», в разделе «Банкинг».

Для дополнительной безопасности каждый платеж будет подтверждаться одноразовым кодом из SMS. На старте запуска A1 Pay оператор обещает подключение и использование сервиса без дополнительной платы.

Услуга доступна только физическим лицам – резидентам Беларуси. Чтобы платеж прошел, номер должен быть активным, а на балансе должно хватать средств для покупки.

На первом этапе A1 Pay будет работать только в онлайн-сервисах партнеров компании. Перечень площадок постепенно расширят. В дальнейшем сервис могут адаптировать и для оплаты покупок в обычных магазинах.

Новый стандарт школьной одежды

Госстандарт Беларуси изменил стандарт на одежду для учащихся учреждений общего среднего образования. Обновленная редакция СТБ 2517–2017 вступает в силу с 13 августа, при этом предусмотрено право досрочного применения нововведений.

Основная цель корректировок – актуализировать действующие требования к школьной форме, позиционировать одежду для учащихся как белорусский бренд, а также способствовать ее продвижению через ведение специального реестра. Кроме того, изменения призваны повысить информированность потребителей при выборе продукции для детей.

Скорректировано и официальное название стандарта. Теперь он будет именоваться «Одежда для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Общие технические условия».

Уточнена и область применения документа. Обновленный стандарт распространяется на одежду для обучающихся при освоении образовательных программ начального, базового и среднего образования. При этом новые требования не касаются спортивной одежды и обуви.

Ужесточаются технические требования к алкоголю

С 2 августа вступают в силу новые технические требования к алкогольной продукции. Запрещается использование синтетических красителей, вводятся лимиты на содержание вредных веществ, а также ужесточаются дополнительные технические нормы для виски и вин. Обновляется перечень ГОСТов и СТБ.

Упростят въезд в пограничную зону

С 6 августа вступают в силу изменения, касающиеся правил въезда, пребывания и передвижения граждан в пограничной зоне. Перечень документов, по которым это можно делать, расширен. Теперь к паспорту, водительскому, военному и служебному удостоверениям добавились пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося.

Важное послабление ждет владельцев домов, расположенных в пограничной полосе: им больше не нужно получать отдельный пропуск, даже если они постоянно проживают в другом месте. Также отменяется требование предъявлять пропуск в кассах при покупке билетов на транспорт, следующий через пограничную зону или полосу.

В то же время расширяются полномочия пограничников. Сотрудники пограничной службы получают право проводить на приграничной территории личный досмотр граждан, а также проверять их вещи и транспортные средства, в том числе с использованием специальных и технических средств.

Египет переходит на цифровые визы

Для тех, кто собирается в поездку на Ближний восток, есть новость: с 1 августа Египет начнет тестирование цифровых виз. На первом этапе система заработает только в аэропорту Каира – вместо привычной наклейки в паспорте туристы будут получать QR-код, который нужно предъявить на контроле.

Оформить такую визу можно будет тремя способами: на официальном сайте, через мобильное приложение или в специальных автоматах в аэропорту. Оплата возможна исключительно банковской картой. Туристические компании смогут оформить QR-код за путешественника заблаговременно.

Стоимость визы остается прежней – 30 долларов. Для поездок на Синайский полуостров (включая Шарм-эль-Шейх) продолжительностью до 15 дней виза по-прежнему не требуется. В Хургаде же пока сохранят действующие правила.

Летим в Катар

Авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении прямых чартерных рейсов по маршруту Минск–Доха–Минск с 10 августа. Рейсы в Катар планируют выполнять примерно раз в 10–11 дней. Перевозчик отмечает, что направление подходит для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с атмосферой восточного мегаполиса: туристов ждут современные кварталы Дохи, традиционные рынки, морские прогулки и насыщенная экскурсионная программа.

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