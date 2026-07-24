С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Так, с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка — 1057,70 рублей (больше на 56,84 руб.), на второго и последующих детей — 1208,80 рублей (больше на 64,96 руб.), на ребенка-инвалида — 1359,90 рублей (прибавка 73,08 руб.).

В Минтруда отметили, что размеры пособия выросли на 5,7%, а также добавили, что пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пересчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.