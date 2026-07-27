С 1 августа в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума (БПМ) — в среднем на 4,1%. Это автоматически потянет за собой рост многих социальных выплат: детских пособий, доплат к пенсиям, социальных пенсий и пособий по уходу, сообщили в Минтруда.





Что меняется с 1 августа

БПМ в среднем на душу населения составит 530,37 рубля. Новый размер будет действовать до 31 октября 2026 года. Это уже третий перерасчет в этом году.

Сколько теперь БПМ для разных категорий

Трудоспособные — 574,38 руб.

— 574,38 руб. Пенсионеры — 380,86 руб.

— 380,86 руб. Дети до 3 лет — 326,56 руб.

— 326,56 руб. Дети от 3 до 6 лет — 437,78 руб.

— 437,78 руб. Дети от 6 до 18 лет — 519,24 руб.

Кому увеличат выплаты

Поскольку многие пособия и доплаты привязаны к БПМ, они вырастут на те же 4,1%. В списке:

государственные пособия семьям с детьми;

доплаты к пенсиям;

пособия по уходу за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет;

социальные пенсии.

mlyn.by