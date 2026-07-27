С 1 августа в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума (БПМ) — в среднем на 4,1%. Это автоматически потянет за собой рост многих социальных выплат: детских пособий, доплат к пенсиям, социальных пенсий и пособий по уходу, сообщили в Минтруда.
Что меняется с 1 августа
БПМ в среднем на душу населения составит 530,37 рубля. Новый размер будет действовать до 31 октября 2026 года. Это уже третий перерасчет в этом году.
Сколько теперь БПМ для разных категорий
- Трудоспособные — 574,38 руб.
- Пенсионеры — 380,86 руб.
- Дети до 3 лет — 326,56 руб.
- Дети от 3 до 6 лет — 437,78 руб.
- Дети от 6 до 18 лет — 519,24 руб.
Кому увеличат выплаты
Поскольку многие пособия и доплаты привязаны к БПМ, они вырастут на те же 4,1%. В списке:
- государственные пособия семьям с детьми;
- доплаты к пенсиям;
- пособия по уходу за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет;
- социальные пенсии.