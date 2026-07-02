С 1 сентября 2026 года в школах Беларуси начнут работать вендинговые автоматы с продуктами питания и напитками, разрешенными для детей. Об этом сообщил заместитель министра образования Владимир Долженков.





В приоритете — продукция белорусских производителей

По словам Владимира Долженкова, ассортимент автоматов будет формироваться с учетом рекомендаций специалистов по детскому питанию. При этом основную часть продукции составят товары отечественного производства.

В школьных буфетах расширят ассортимент

Также с начала нового учебного года планируется отменить действующие ограничения на продажу продукции в школьных буфетах. Это позволит расширить выбор товаров, которые смогут приобрести учащиеся.

Как отметил заместитель министра образования, в продаже останутся только те продукты, которые соответствуют требованиям диетологов и рекомендованы для детского питания.

mlyn.by