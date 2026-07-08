Управление по труду, занятости и социальной защиты райисполкома информирует, что согласно распоряжению Гомельского областного исполнительного комитета от 10 февраля 2026 г. №18-р «О проведении мероприятия «Неделя нулевого травматизма», в период с 13 по 19 июля в организациях района будет проведена Неделя нулевого травматизма, в рамках которой:

будут проведены обследования:

здания и сооружения на предмет их безопасной эксплуатации, уделив особое внимание креплениям створок ворот, территории организации на предмет закрытия сточных колодцев и технологических углублений;

имеющегося оборудования, станков, технологических процессов на предмет их безопасности и соответствия требованиям по охране труда;

транспортных средств, самоходных машин, навесного (прицепного) технологического оборудования на предмет соответствия требованиям, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию, и наличия документации завода-изготовителя;

будет проанализировано проведение стажировки, инструктажей и проверки знаний по вопросам охраны труда работников и внесение соответствующих записей в журнал и протокол; обеспечить:

безопасность работников на рабочем месте;

работников средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда (специальная обувь, защитные очки, маски, сигнальные жилеты и др.);

постоянный контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, по охране труда, в т. ч. с участием общественных инспекторов по охране труда, а также за правильностью применения средств индивидуальной защиты;

провести выборочное освидетельствование работников после обеденного перерыва, в конце рабочего дня (смены) на состояние алкогольного опьянения.

На совещании, Едином дне охраны труда, заседаниях комиссий по ОТ организации, будет проанализирована эффективность Неделя нулевого травматизма.