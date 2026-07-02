Накануне Дня Независимости в аг. Дуравичи произошло важное событие, которое объединило жителей и напомнило о значимости их родного края. Депутат Октябрьского сельского Совета депутатов Екатерина Боженкова и местные активисты выступили с гражданской инициативой – установить на территории населенного пункта малую архитектурную форму «Я люблю Дуравичи».

Эта идея родилась из искренней любви к родной земле, неравнодушия и высокого чувства патриотизма. Гражданская инициатива быстро нашла отклик в сердцах земляков и была оперативно направлена в Октябрьский сельский Совет депутатов. Местные власти не только поддержали проект, но и помогли выбрать самое подходящее место для его установки.

Символично, что инициатива была реализована накануне главного государственного праздника страны. Теперь новая архитектурная форма «Я люблю Дуравичи» не только украшает агрогородок, но и служит наглядным примером успешного сотрудничества между жителями и властью, объединенными общей целью – сделать свою малую родину красивой и уютной.

Этот знак стал не просто украшением, а символом единства, гордости и любви к Дуравичам. Теперь каждый, кто пройдет мимо этого объекта, почувствует тепло и заботу, вложенные в его создание. Ведь любовь к родному краю начинается с малого – с искреннего желания сделать его лучше для себя и своих близких.