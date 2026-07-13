В Радеево и Старой Буде прошли традиционные Дни деревни, которые неизменно собирают тех, для кого эти населенные пункты являются малой родиной.



В этот день чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие деревень, помогает в благоустройстве, участвует в общественной жизни. Их добросовестный труд и неравнодушие были отмечены благодарственными письмами, дипломами и памятными подарками.

Для гостей работали тематические площадки и выставки местных мастеров. Каждый желающий мог не только посмотреть, но и приобрести изделия ручной работы, а также попробовать угощения.

Дни деревни стали настоящим праздником для всех, кто любит малую родину, кто знает цену простым радостям и кто готов делать свой уголок земли лучше и краше.

Елизавета Малая

Фото из архива участников