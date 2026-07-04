Магазин «Родны Кут» в агрогородке Кривск – место, куда сельчане заходят не только за продуктами, но и за привычным вниманием и душевным общением.

Здесь уже не первый год трудятся два продавца – Елена Дворак и Диана Мацапура. Несмотря на разницу в возрасте, их объединяет умение найти подход к каждому покупателю и искренняя любовь к своему делу.

Путь Елены Евгеньевны в профессию начался в 1992 году, когда после окончания Гомельского учебно-производственного техникума пришла работать продавцом в магазин д. Недойка. Тогда, признается уроженка Кривска, все было иначе: продавцов учили считать в уме, пользоваться старыми-добрыми счетами.

Елена Дворак – продавец с многолетним стажем, хотя в ее жизни был период, когда меняла профессию. Там главным оставалось общение с людьми, умение выслушать и уделить внимание. Но все же она вернулась в сферу потребительской кооперации и вот уже порядка 25 лет трудится за прилавком, периодически повышая квалификацию. Сейчас Елена Евгеньевна – продавец 6-го разряда.

– Наша работа – это не только обслуживание покупателей, но и приемка товара, проверка сроков годности, выкладка и многое другое. Мы следим за тем, чтобы ассортимент был разнообразным: стараемся учитывать вкусы и пожелания покупателей, интересуемся, чего не хватает, чтобы жители агрогородка имели доступ ко всем необходимым продуктам и товарам не меньше, чем жители более крупных населенных пунктов, – делится Елена Дворак.

За десятилетия профессия стала для нее не просто работой, а образом жизни. Но при этом она мама четверых детей, умеющая создать уют в доме, окружить заботой близких, следить за большим хозяйством. За ее плечами годы труда, терпения и любви к своей земле.

Молодой, но уже опытный продавец 5-го разряда Диана Мацапура родом из Брагинского района. Еще ребенком вместе с семьей переехала на Будакошелевщину. После учебы в Гомельском профессиональном аграрно-техническом лицее работала по распределению в магазинах Гомельского района, однако впоследствии возвратилась на уже полюбившуюся малую родину.

В Кривске Диана трудится с февраля 2021 года. Даже будучи в декретном отпуске, помогала коллегам в свободное время, поэтому после выхода на работу адаптация прошла быстро и легко. По ее словам, в профессии больше всего нравится живое общение с людьми. «Лицей, конечно, дал хорошую базу, но все остальное приходит с опытом. Хорошо, что есть наставник, который всегда поможет и подскажет», – говорит Диана о Елене Дворак.

Между нашими героинями нет недопонимания, они всегда готовы подставить друг другу плечо. Именно такая взаимовыручка и ответственное отношение к делу помогают продавцам справляться с любыми нагрузками и сохранять доброжелательную атмосферу.

За годы работы Елена Дворак и Диана Мацапура доказали, что профессия продавца более многогранна, чем может показаться на первый взгляд. Как часто бывает, приходя за хлебом, можно поделиться новостями, обсудить насущные вопросы и просто услышать доброе слово. Именно такое отношение к людям, по мнению самих работников, и привлекает покупателей.



Елизавета МАЛАЯ

Фото автора

