В областной роддом с подарками пришли представители областной организации общественного объединения «Белая Русь».

Именно в этом учреждении 3 июля родился первый ребенок в регионе. Всего здесь на свет появились четыре малыша: две девочки и два мальчика.

Председатель областной организации РОО «Белая Русь» Артур Путято подчеркнул: рождение детей в главный государственный праздник страны является символом преемственности поколений и уверенного будущего Беларуси. Поддержка материнства и семейных ценностей остается одним из важнейших приоритетов государства и общества.

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