Для поступающих после 9 классов на специальности «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» и «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» документы принимаются до 6 августа, на «Электроснабжение» на базе 9 классов – до 3 августа, а для выпускников 11-х классов – до 11 августа.

Зачисление производится по среднему баллу документа об образовании.

В приемную комиссию необходимо предоставить следующие документы: заявление на имя руководителя учреждения образования; оригиналы документов об образовании, приложения к ним; медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения; документы, подтверждающие право на льготы; 6 фотографий 3х4.