Как Беларусь успешно справляется с вызовами в экономике и что творится в мире

Белорусская экономика, даже несмотря на всевозможные вызовы в виде санкций, продолжает демонстрировать весьма солидные результаты. Улучшается динамика внешней торговли товарами, опережающими темпами в сравнении с импортом растет экспорт, за пять месяцев текущего года увеличился и ВВП. О тенденциях, проведенной работе, в том числе на внешних рынках, о том, как эти факторы влияют на благосостояние и уровень жизни наших людей, а кроме того, о том, как развивается ситуация в других странах, рассуждают эксперты.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— За эти годы реальная заработная плата выросла на 40 процентов. На протяжении всего пятилетия дважды в год повышались пенсии. Упреждая выпады скептиков о макроэкономических дисбалансах, скажу: у нас стабильная, нормальная экономика. Долговая нагрузка снижается, золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме, заслуженно выросло доверие к национальной валюте. Обеспечена стабильная занятость, достойный уровень доходов и, самое главное, безопасность.

Во время обращения с Посланием на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, 18 декабря 2025 года

Касается каждого



Экономика в нашей стране развивается поступательно и стабильно, фундамент этому был заложен еще три десятка лет назад. В 1990-е мы в отличие от многих стран выбрали не «рыночный» маршрут, по которому направляли нас западники, а благоразумно пошли по своему пути. Оно и понятно: в условиях, когда экономика стала полем боя, надеяться нынче стоит только на самих себя. Результат — налицо.

— Главное, что видим и ощущаем: происходит системный рост доходов населения, — отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич. — Это, естественно, увеличивает и покупательную способность наших граждан.

Деньги у людей есть. Зарплаты растут, доходы населения тоже. На экономику влияет и развитие тех или иных отраслей, таких как сельское хозяйство, ИТ-сектор, логистика, транспорт. Для Беларуси открываются все новые и новые рынки. Видим это в том числе и по визитам Главы государства за рубеж, которые заканчиваются конкретными выгодными для нашей страны экономическими проектами, что, естественно, стимулирует и рост, приводит к положительному результату.

Такое положение дел не нравится нашим врагам и недоброжелателям, которые, как мы прекрасно знаем, хотели бы утопить нашу страну в санкциях. Но у них не просто это не получилось — они стимулировали развитие нашей страны по разным направлениям, в том числе торгово-экономическим, что привело и к улучшению жизни людей. Просматриваются и перспективы дальнейшего роста. А значит, люди будут жить еще лучше, хотя уже можно констатировать, что сегодняшний уровень жизни белорусов чуть ли не самый высокий за всю новейшую историю страны.

Конструктивный и взаимовыгодный диалог

Нашу работу на внешних рынках, поиск новых партнеров и усиление контактов со старыми эксперты выделяют отдельно. Не успел Глава белорусского государства вернуться из большой командировки, в ходе которой посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму, как в Минск с официальным визитом при­ехал Шавкат Мирзиёев — ­­Президент Узбекистана. Страны, которая для нас является примером имеющего большой потенциал, понятного и близкого парт­нера, с которым Беларусь ведет конструктивный и взаимовыгодный диалог. В результате между нашими государствами установлен уровень стратегического партнерства, утверждена дорожная карта по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы. Кроме того, по словам Александра ­­Лукашенко, у Беларуси и Узбекистана есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов.

— Мудрая политика нашего ­­Президента четко демонстрирует: мы открыты к честному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто видит в нас равных партнеров, — обозначает доктор экономических наук Валерий Байнев. — И отношения Беларуси и Узбекистана тому пример. Они развиваются поступательно, в дружественном ключе не первый год. Но процесс этот может и должен идти быстрее, тем более что резервы для интенсификации взаимодействия есть. А общих тем действительно много. Узбекистан в последние годы заметно прибавил в своем индустриально-промышленном развитии. И в этом направлении мы идем синхронно — вот где, например, большие перспективы для сотрудничества. Причем мы говорим о сотрудничестве нового, более качественного уровня, когда от прямых продаж переходим к промко­операции и созданию современных производств в непосредственной близости от источников сырья.

Выгоду в итоге получат прежде всего обычные люди. Во-первых, они смогут приобретать новые виды продукции, передовые товары по более низким ценам. Во-вторых, кооперация всегда означает, что появится много новых рабочих мест с хорошими условиями труда и достойной зарплатой. Разумеется, в плюсе будут и экономики двух стран. Это опять же отразится на повышении благосостояния народов, повышении социального комфорта. Потому как, например, в Беларуси огромные средства тратятся на поддержку семей с детьми, пенсионеров, строительство школ и больниц, их оснащение, возведение дорог… Мы привыкли к тому, что это как будто само собой разумеется.

Надо понимать, что деньги на эти блага берутся из бюджета, а он формируется благодаря стабильной работе предприятий и людей на них. И чем больше будет передовых производств, чем более конкурентной будет выпускаемая продукция, тем больше выгоды получат и страна в целом, и каждый ее житель.

Пушки вместо масла

Пока Беларусь демонстрирует успехи, в некогда эталонных европейских странах экономика находится в упадке, а промышленность и вовсе в состоянии краха. Наиболее показательный пример — Германия. Страна переживает один из сильнейших кризисов, тем не менее намерена досрочно достичь целевого показателя в 5 процентов от ВВП на оборонные расходы. Тамошние власти считают в этой ситуации более важным вести русофобскую политику, поддерживать милитаризацию, чем думать об интересах и чаяниях простых граждан.

— Рассматривать эту ситуацию исключительно под углом национальных устремлений Германии не стоит, — считает член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Александр Шпаковский. — В глобалистской элите существует прослойка, которая думает, что большая война поможет осуществить великую перезагрузку, что западная модель капитализма продержится еще некоторое время, если получит неограниченный доступ к богатствам России. Они и так и в 1990-е, и в 2000-е ежегодно выкачивали из России по 200-300 миллиардов за счет вывода капитала, но и этого им оказалось мало. Россия и ее природные богатства манят захватчиков Запада еще со времен Средневековья. Этим и объясняется политика Германии.

К слову, промышленность Германии пришла в упадок после того, как потеряла дос-туп к премиальному российскому рынку. Экономика стагнирует, и в этой ситуации военно-промышленный комплекс видится в качестве локомотива, способного «вытянуть» страну. Поэтому речь и идет о дальнейшем продолжении боевых действий.

Что творится в мире

Германия, впрочем, это лишь пример. Мировую экономику лихорадит, в том числе из-за роста цен на нефть и природный газ, к которым привела эскалация конфликта в Персидском заливе. Нарушение цепочек поставки энергоресурсов из-за закрытия Ормузского пролива, сокращение глобального предложения черного золота, повреждение соответствующей инфраструктуры, увеличение стоимости удобрений и их дефицит — эти и другие факторы привели к замедлению мирового ВВП. Наиболее заметное торможение фиксируется в отраслях, чувствительных к ценам на энергию и к повышению процентных ставок. Ключевым фактором остается геополитика.

Руководитель дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов обращает внимание:

— В сложившейся ситуации еврозона демонстрирует самые слабые показатели среди крупнейших экономик мира. В I квартале 2026 года рост ВВП замедлился до 0,8 процента — с 1,3 процента в IV квартале 2025-го. Во II квартале замедление, по оценкам аналитиков ЕАБР, может не остановиться. Опережающие индикаторы указывают, что ослабление активности в еврозоне продолжится.

Наша сила – в созидании

Руслан Вегера, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Размышляя над глобальными процессами, нельзя не согласиться с простой истиной: мир полон испытаний, избежать их невозможно. И в этой непростой геополитической ситуации любой стране, любой нации важно не только сохранять имеющийся природный, экономический потенциал, но и развиваться дальше. Драйвером экономического становления Беларуси выступают технологический суверенитет, усиление промышленных связей, гарантия продовольственной и энергетической безопасности, а также диверсификация экспортных рынков.

Беларусь последовательно реализует стратегию углубления интеграции в зоне свободной торговли ЕАЭС и других форматах (СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН), развивает совместные сборочные мощности с Российской Федерацией и КНР, активно осваивает рынки Азии, Африки и Латинской Америки, параллельно усиливая логистическую инфраструктуру. Однако главный акцент направлен на внутренний потенциал: способность самостоятельно определять вектор своего развития, опираясь на собственные интеллектуальные и производственные ресурсы. Мы видим, как отечественные предприятия, используя научный потенциал наших вузов и исследовательских центров, совершают прорывы в импортозамещении, создавая продукты, не уступающие мировым аналогам. Это доказывает: когда государство и граждане действуют как единый механизм, любые санкционные барьеры превращаются в новые возможности для роста. Сегодня с уверенностью можно сказать, что залог нашего успеха кроется как в мудрых решениях Главы государства, так и в единстве общества перед лицом внешних вызовов.

При этом одним из ключевых факторов обеспечения экономического развития, стабильности государства выступает грамотная молодежная политика. Она трансформирует потенциал молодого поколения в реальный драйвер экономического роста, ведь будущее страны зависит от молодых граждан. Он во многом определяется усилиями тех, кто формирует новое поколение. В республике созданы эффективные механизмы поддержки талантливой молодежи и молодых специалистов, утверждена система распределения выпускников для обеспечения их рабочими местами, внедрены жилищные льготы для молодых семей, оказывается содействие развитию предпринимательства и института студенческих отрядов. Подобные инициативы дают молодым людям возможность попробовать свои силы в разных сферах деятельности и осознанно выбрать профессию по душе.

Большое внимание уделяется и повышению благосостояния населения, поддержке многодетных семей, комплексному развитию регионов. Но усилий одного государства недостаточно, успех выбранной стратегии напрямую зависит от человека. Каждый из нас на своем рабочем месте – будь то заводской цех, школьный класс или аграрный сектор – вносит вклад в общее дело. Только через личное участие в развитии своей малой родины, через честное отношение к делу и гражданскую зрелость мы сможем обеспечить процветание Беларуси. Наша сила – в созидании, наша цель – сильное, развитое государство, в котором комфортно жить каждому белорусу.