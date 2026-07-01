Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать в Беларуси сегодня, сообщает БЕЛТА.

Забрать документ можно в пункте, где абитуриент сдавал испытание по предмету. Если ЦТ сдавалось в разных пунктах (актуально для выпускников школ прошлых лет и выпускников колледжей), забирать сертификаты придется в каждом из них. Согласно Положению о ЦТ, абитуриент получает сертификат под подпись в ведомости выдачи сертификатов централизованного тестирования при предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании), а также пропуска с отметкой «Тестирование прошел», последний изымается.

Сертификат могут получить законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо представители абитуриентов. В этом случае законным представителем представляется копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий статус законного представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, документ об образовании абитуриента (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).

Для получения сертификата представителем абитуриента необходимы копия документа, удостоверяющего личность представителя, доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента и документ об образовании абитуриента.

Не выданные абитуриентам сертификаты хранятся в пунктах проведения централизованного тестирования до конца календарного года, следующего за календарным годом, в котором было проведено ЦТ. По истечении этого срока документы уничтожаются.

Если сертификат ЦТ утерян или испорчен. Следует обращаться в РИКЗ. При смене паспорта после сдачи экзаменов участникам ЦТ и ЦЭ 2025 года предложат переоформление. Следует помнить, что выдача дубликатов (при утере или порче документа) производятся только в РИКЗ на основании личного заявления. Обращаться можно: понедельник — четверг с 8.30 до 17.15, в пятницу с 8.30 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресение — выходные. Забрать сертификат может сам участник, законные представители (для несовершеннолетних) при наличии паспорта, документа о статусе представителя, копии паспорта участника, а также представители по нотариальной доверенности (с паспортом и копией паспорта участника).

«Если сертификат поврежден, но текст, печать и подпись читаемы и не затронуты — замена не производится», — добавили в Республиканском институте контроля знаний.