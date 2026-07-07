В Беларуси считается, что сезон арбузов наступает в конце июля – начале августа, хотя вкусная полосатая ягода на прилавках магазинов и рынков появилась уже в июне. Чтобы покупка принесла только радость, а не проблемы с пищеварением, специалисты советуют подойти к выбору со всей ответственностью.

Первое и главное правило – место покупки

Инженер гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Михеева, выступая в эфире Телерадиокомпании «Гродно», отметила, что не рекомендует приобретать арбузы в неустановленных местах торговли и вдоль дорог.

Такая продукция не проходит проверку на содержание нитратов и вредных веществ к тому же часто хранится в антисанитарных условиях. Арбузы не должны лежать прямо на земле – это грубое нарушение правил торговли, подчеркнула эксперт.

Покупать ягоды следует исключительно в официальных торговых точках: магазинах, супермаркетах или на рынках, где продавцы могут предоставить документы, подтверждающие качество и происхождение товара.

Четыре главных признака зрелости арбуза

При выборе арбуза стоит присмотреться к его внешнему виду. Вот на что обращают внимание опытные покупатели и эксперты:

— сухой хвостик – это один из главных признаков того, что ягода созрела самостоятельно, а не была сорвана зеленой;

— четкие полосы – у спелого и здорового арбуза они должны быть яркими, контрастными, без размытости;

— звонкий звук при постукивании – зрелый арбуз издает чистый, звонкий звук, тогда как недозревший – глухой;

— желтое или оранжевое пятно на боку образуется в месте, где арбуз соприкасался с землей во время созревания. Слишком светлое или белое пятно может указывать на то, что ягоду сорвали раньше времени.

Также арбуз должен быть без трещин, вмятин и признаков порчи. Любые повреждения кожуры – это открытые ворота для бактерий.

«Отрежьте четвертинку» – под запретом

Многие покупатели просят продавца разрезать арбуз прямо на месте, чтобы убедиться в его спелости. Иногда даже вырезают «пирамидку» и вставляют ее обратно. Ольга Михеева предупреждает: делать этого категорически нельзя.

– В торговых точках ножи и разделочные доски редко подвергают санитарной обработке, и через надрезы внутрь мякоти попадают вредные микроорганизмы. Если уж вам так хочется проверить арбуз перед покупкой, лучше найти точку, где есть сертификат качества, и довериться официальным документам, – советует специалист.

И добавляет: никогда не берите уже разрезанный арбуз – неизвестно, как долго он лежит и в каких условиях.

Как правильно мыть и хранить

Дома перед нарезкой арбуз обязательно нужно вымыть под проточной водой. Если ягоду будут есть пожилые люди или дети, рекомендуется использовать специальные средства для мытья фруктов и овощей. Подойдет и обычная пищевая сода, но только в том случае, если арбуз планируется съесть сразу. Если же после мытья он отправится в холодильник, соду применять не стоит – она царапает кожуру и нарушает естественную защиту плода от бактерий.

Разрезанный арбуз необходимо сразу подавать к столу или убирать в холодильник. Срок хранения такой ягоды – не более суток. При комнатной температуре разрезанная ягода может испортиться уже через несколько часов.

Полезный десерт

Арбуз – не только вкусный, но и полезный десерт: он богат антиоксидантами (витаминами А и С), микроэлементами (медь, железо, цинк), выводит шлаки и поднимает настроение. При этом ягода низкокалорийна и на 90% состоит из воды и клетчатки. Но все эти полезные свойства перечеркиваются, если арбуз содержит нитраты или испорчен.

Арбуз хорош и в качестве самостоятельного блюда, и в составе фруктовых салатов. Из него готовят супы, мармелад, смузи, варенье и даже цукаты. Классика жанра – арбуз с белым хлебом, однако людям с проблемами пищеварения от такого сочетания лучше отказаться, чтобы избежать тяжести в желудке.

Наслаждайтесь сезоном, но помните: вкусный арбуз – это всегда безопасная полосатая ягода. Не пренебрегайте простыми правилами, и летний десерт принесет только удовольствие и пользу.

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