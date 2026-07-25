Важно помнить, что эти переносчики подстерегают в траве и на невысоких кустарниках, цепляясь за одежду на уровне голени или бедра, после чего ползут вверх в поисках укромного места.

Чем опасны клещи? Они являются переносчиками целого ряда тяжелых инфекций: Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза.

Главные правила защиты (актуальны для всех, включая вакцинированных!)

Отправляясь на природу, соблюдайте неспецифическую профилактику:

выбирайте светлые тона в одежде — на них клещи гораздо заметнее. Максимально закрывайте тело;

уляйте строго по дорожкам в парках, не лежите на траве. Маленьких детей лучше переносить на руках или везти в коляске;

лучше переносить на руках или везти в коляске; регулярно осматривайте себя, детей и домашних питомцев (особенно собак) во время и после прогулки;

во время и после прогулки; обязательно используйте специальные средства — репелленты.

Что делать, если клещ присосался?

Не пытайтесь удалить его самостоятельно. Как можно быстрее обратитесь в ближайшую организацию здравоохранения — там окажут профессиональную медицинскую помощь и дадут рекомендации по дальнейшим действиям.

Важный акцент: Вакцинация

Стандартный оптимальный график первичной вакцинации от клещевого энцефалита требует планирования заранее:

осень (октябрь-ноябрь) — первая доза.

(октябрь-ноябрь) — Зима — начало весны — вторая доза (через 1-7 месяцев).

Иммунитет успевает сформироваться, если последняя прививка сделана не позднее, чем за 2 недели до начала сезона активности клещей (почва прогревается выше +5°C) или поездки в опасный регион.

Можно привиться и летом, но помните о рисках: в период выработки антител вы всё ещё уязвимы.

И главное: даже полный курс вакцинации не дает 100% гарантии и не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности! Берегите себя!