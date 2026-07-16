Уволить молодого специалиста в период обязательной отработки можно только при наличии строго определенных исключительных обстоятельств. Законодательство исключает возможность расторжения контракта с выпускником без веских причин, таких как недостаток опыта.

Трудовые отношения с молодым специалистом могут быть прекращены лишь в шести случаях:

Поступление на дневную форму обучения (следующая ступень образования).

Перевод на выборную должность.

Ликвидация организации.

Сокращение численности или штата работников.

Совершение грубого дисциплинарного нарушения (прогул, отсутствие на рабочем месте более трех часов, появление на работе в состоянии опьянения).

Несоответствие занимаемой должности по состоянию здоровья.

Эти шесть пунктов носят исключительный характер. Безосновательно никто не имеет права уволить. Аналогичные ограничения действуют и для самого специалиста: он не может уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон.