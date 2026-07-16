Уволить молодого специалиста в период обязательной отработки можно только при наличии строго определенных исключительных обстоятельств. Законодательство исключает возможность расторжения контракта с выпускником без веских причин, таких как недостаток опыта.
Трудовые отношения с молодым специалистом могут быть прекращены лишь в шести случаях:
- Поступление на дневную форму обучения (следующая ступень образования).
- Перевод на выборную должность.
- Ликвидация организации.
- Сокращение численности или штата работников.
- Совершение грубого дисциплинарного нарушения (прогул, отсутствие на рабочем месте более трех часов, появление на работе в состоянии опьянения).
- Несоответствие занимаемой должности по состоянию здоровья.
Эти шесть пунктов носят исключительный характер. Безосновательно никто не имеет права уволить. Аналогичные ограничения действуют и для самого специалиста: он не может уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон.