Спортландия «Сильные духом», приуроченная к Году белорусской женщины, объединила команды Бушевской школы и членов районного отделения партии «Белая Русь» СУП «Морозовичи-Агро».

Мероприятие стало настоящим гимном воле, стойкости и красоте души, напомнив всем присутствующим о том, что настоящая сила заключается в единстве, любви к родной земле и умении поддерживать друг друга.

Участницы соревнований продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и удивительную грацию, способность работать в команде. Они получили заряд бодрости, а болельщики – море положительных эмоций.

Спортландия стала ярким событием в жизни школы, оставив только хорошие впечатления. Пусть спортивный запал, возникший на этом празднике, сохранится весь год и вдохновит партийцев на новые свершения.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников