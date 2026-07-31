В Беларуси днем 1 августа во многих районах Брестской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет 35-37 градусов тепла, на остальной части территории — плюс 30-34 градуса, в связи с чем объявлен красный уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, утром и днем преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем по северо-западу при грозах местами ожидаются сильные ливни, град. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем местами по северо-западу шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельных районах — до 24 м/с, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, по западу — плюс 20-22 градуса. Днем будет от плюс 26 градусов по северу до плюс 37 градусов по югу.