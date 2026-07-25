Ранее сообщалось, что 17 апреля текущего года в лесном массиве Лепельского района вблизи деревни Волосовичи обнаружено тело женщины. По предварительным данным, смерть носит криминальный характер.

В рамках установления всех обстоятельств произошедшего, личности жертвы, а также лица, совершившего преступление, продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время к сбору информации присоединились волонтеры, которые создали специализированный сайт.

На данном ресурсе, при поддержке Следственного комитета и МВД, будет размещаться вся актуальная информации о ходе расследования уголовного дела и новых обстоятельствах. Более того, на сайте имеется форма обратной связи, при помощи которой граждане могут сообщить имеющиеся сведения о преступлении.

Сайт — https://rozysk.by