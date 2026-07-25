Как в Беларуси идет цифровизация сельского хозяйства

Точное земледелие, спутниковый мониторинг, применение беспилотников, системы автопилотирования сельхозтехники, даже климат-контроль и навигация в кабине комбайна. Это то, без чего невозможно представить современное отечественное сельское хозяйство и без чего мы вряд ли бы добились такого весомого урожая. Обсуждаем вместе с экспертами цифровизацию, то, каким образом она влияет на наш агропромышленный комплекс, изучаем опыт, перспективы, а также смотрим, как конкретные технические фишки повысили престиж сельскохозяйственной отрасли.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— В молочной отрасли робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников на молочном производстве. Умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17 процентов. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества. Особое внимание мы уделяем технике, работающей в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин ведущих отечественных производителей: Минского тракторного завода, «Гомсельмаша» и ­БЕЛАЗа. В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков и показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защите посевов. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка.

На V Евразийском экономическом форуме в Астане, 28 мая 2026 года

Хорошее подспорье

Итак, планы перед аграриями на 2026-й поставлены амбициозные. Рекордный урожай зерна — более 11 миллионов тонн с учетом кукурузы и рапса — был получен в 2025-м, и основной задачей на этот год является небольшая прибавка. Об этом рассказал Глава Администрации ­­Президента Дмитрий Крутой по итогам своего доклада Главе государства в минувшую субботу. В Беларуси, скажем, активно развивается животноводство, и нашей стране нужна дополнительная кормовая база. А говоря об обеспечении продовольственной безопасности, эксперты отмечают следующий факт: кормим мы теперь не только себя, но и других. Наше продовольствие активно идет на экспорт. И цифровизация всему этому как раз и является хорошим подспорьем. На полях работает высокотехнологичное оборудование, процессы стали более автоматизированными. Политолог Вадим Боровик при этом в первую очередь обращает внимание на технологический суверенитет:

— Скажем, при создании баз данных Беларусь опирается на собственный опыт и собственные разработки. Перед собой мы поставили задачу, чтобы то ПО, которое используем и будем использовать, было максимально локализовано и мы не зависели от третьих стран.

Вообще, цифровизация сельского хозяйства — это дроны над полями, трекеры на технике, оборудование для мониторинга, это единая база данных плодородия почв, которая позволит при освоении новых территорий и рекультивации земель оперативно принимать те или иные решения, например по внесению удобрений. Это мониторинг в режиме онлайн — за погодными условиями, состоянием полей: где подтопило, где еще что-то надо сделать. Серьезного внимания требует сегодня и техника. Для этого необходимы специалисты с квалификацией, соответствующей современным требованиям. Раньше вопросы обработки сельхозугодий решали числом: чем больше людей, тем лучше, а задача крестьянина сводилась к тому, чтобы вырастить как можно больше продукции. Упор делали исключительно на увеличение числа работников — на посевных и уборочных работах и так далее. Сейчас акцент смещен на рациональное использование трудовых ресурсов, техники, а также на ее грамотное обслуживание. Все это необходимо систематизировать.

Не роскошь, а жесткая необходимость

Разберем на конкретных примерах и послушаем мнения с мест. Скажем, в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома планируют более масштабно внедрять в регионе технологии точного земледелия. В первую очередь это будет адресная работа с хозяйствами, уже обладающими техническим и ресурсным потенциалом для перехода на новые стандарты. Одно из направлений, над которым планируют работать, — создание детальной цифровой базы полей и запуск информационного геопортала, что обеспечит оперативную передачу данных на бортовые компьютеры техники прямо в поле и позволит механизаторам точечно вносить дифференцированные дозы удобрений с учетом характеристик каждого участка почвы.

Передовые агротехнологии помогают не только оптимизировать затраты и снизить себестоимость продукции, но и минимизировать погодные риски, убеждена агроном по защите растений ОАО «Щомыслица» Светлана Михалькевич.

— Уверена, что цифровизация сельского хозяйства очень скоро станет не роскошью, а жесткой необходимостью, — утверждает она. — Взять, к примеру, сеялки точного высева. Это экономия средств, времени и возможность более рационально организовать весь процесс, получив весомые гарантии урожая. И так сегодня по каждому направлению. Год назад мы начали оцифровку некоторых полей, внедрили в работу две специализированные программы. Что это дает на практике? Система годами собирает данные по каждому полю — от норм высева и химобработок до истории урожайности. На выходе мы получаем точный прогноз. Это решает проблему пестроты почвенного плодородия и кислотности, позволяя работать точечно на каждом метре.

Будущее сельского хозяйства напрямую зависит от внедрения аналитики, которая выводит рентабельность на новый уровень. Сельское хозяйство — это точно такое же производство, как и любое другое. Да, у нас есть своя природная спе­цифика, но экономические законы здесь те же. Это непрерывный технологический процесс, где во главу угла всегда ставится снижение издержек и себестоимости продукции. И для нашей отрасли этот цифровой момент истины уже наступил.

Кадры решают все

Отдельный вопрос — кадровый. В Смиловичском государственном колледже, например, с нового учебного года будут готовить пилотов сельскохозяйственных дронов, в задачи которых будет входить управление, эксплуатация и ремонт беспилотников. А специалистов по работе с энергонасыщенной техникой, операторов автоматических систем полива и подкормки там выпускают уже сейчас. Как в целом по стране происходит передача опыта молодым специалистам по работе с новыми технологиями, рассказал начальник управления информационных технологий и диспетчерской связи Минсельхозпрода Евгений Бабич:

— Идет планомерная и активная работа.

Например, в период с 2019 по 2024 год созданы и работают пять учебных центров точного земледелия в городах Горки, Глубокое, агрогородках Улла, Видзы и городском поселке Смиловичи. Обучение в них уже прошли 1200 студентов и учащихся профильных учреждений высшего и среднего специального образования, школ и лицеев, 240 специалистов и руководителей сельскохозяйственных организаций, а также более 600 специалистов органов государственного и местного управления, исследовательских и научных учреждений.

Как обеспечить комфорт

От высоких технологий к бытовым условиям. Казалось бы, даже самый банальный кондиционер в кабине комбайна или установленный там навигатор делают условия труда для работников сельского хозяйства гораздо более комфортными. А это про престиж профессии. Это про закрепление кадров и мотивацию молодежи работать в отрасли.

— Мастерство аграриев, современная, производительная и комфортная техника — залог успеха жатвы, — уверен хлебороб РУП «Белоруснефть-Особино» Андрей Болдуев. — В кабине моего комбайна GS3219 — кондиционер, музыка, даже холодильник. Всё есть для плодотворной работы. А бортовой компьютер с пультом управления позволяет, не выходя из кабины, производить все регулировки, исходя из того, какую культуру убираешь: ячмень, пшеницу или рапс.

«Девятиметровая жатка, семитонный бункер, хорошая производительность — эти преимущества только добавляют мне уверенности в достойном результате по итогам уборочной кампании», — отмечает комбайнер.