Газовые баллончики и электрошоковые устройства относятся к оружию самообороны. Аэрозольные и другие устройства, снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия, должны быть разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, а электрошоковые устройства и искровые разрядники — иметь выходные параметры, соответствующие нормам, устанавливаемым Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Организация, осуществляющая продажу газовых баллончиков и электрошоковых устройств, должна иметь сертификат соответствия на реализуемое оружие самообороны, их реализация возможна при наличии соответствующей лицензии выдаваемой Министерством внутренних дел Республики Беларусь. За реализацию оружия самообороны без лицензии предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь — незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии.)

Обороняющийся должен учитывать характер угрожающей опасности, свои силы и возможности по отражению посягательства, защита должна соответствовать опасности посягательства. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны, влечет уголовную ответственность по ст. 152 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

ОВД напоминает, что лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

О желании добровольно сдать, а также о фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ можно сообщить в ОВД Буда-Кошелевского райисполкома, телефон оперативно­дежурной службы РОВД 102, 4-73-87, МТС — 8033-680-36-02.

По информации участкового инспектора ООПП МОБ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома капитан милиции В.В.Пилипенко