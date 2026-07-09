Вакансии размещены на «Общереспубликанском банке вакансий» на портале Государственной службы занятости Республики Беларусь
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1910124/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1910130/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1910141/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1910144/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1910152/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1910176/detail-public/