Ежегодно в Беларуси регистрируется порядка 3000 случаев болезни Лайма (лайм-боррелиоз) и несколько сотен случаев клещевого энцефалита. Специалисты напомнили об основных правилах безопасности.

Заведующий отделением особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Лешкевич рассказала, что клещи наиболее активны в утренние (8.00–11.00) и вечерние (17.00–20.00) часы. Они стараются избегать жары и яркого солнечного света. Вопреки мифам клещи не летают и не прыгают с деревьев: они поджидают жертву, сидя на кончиках травинок.

– Клещи распространены повсеместно. Встретиться с ними можно как в сельской местности, так и в городских населенных пунктах, – отметила она.

Специалист рекомендовала при отдыхе на природе соблюдать базовые правила безопасности: надевать закрытую одежду и головной убор, регулярно осматривать тело, так как клещи предпочитают места с тонкой кожей. Чаще всего они впиваются в шею, подмышки, пах, локтевые сгибы. Не лишним будет использовать репелленты, однако нужно внимательно изучить инструкцию – существуют средства для обработки кожи и для обработки одежды.

Если клещ присосался, его следует удалить как можно скорее. Для этого можно использовать специальное устройство, которое продается в аптеках или на маркетплейсах, либо тонкий пинцет или нитяную петлю. Клеща извлекают выкручивающими движениями, обязательно целиком. Вопреки расхожему мнению нельзя использовать никакие масла и кремы, так как это может привести к еще большему распространению возбудителя.

При желании клеща можно сдать на анализ на определение возбудителя. Для этого клещ обязательно должен быть целым и не сухим: его нужно упаковать в герметичный флакон с кусочком смоченной водой ваты.

Заведующая лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Климович рассказала, что анализ на клещевые инфекции не является обязательным, поэтому выполняется за счет средств гражданина. Исключение – непереносимость антибиотиков. В этом случае гражданин может обратиться в лечебное учреждение, где получит направление на анализ за счет бюджета.

Если у клеща обнаружили возбудителя инфекции, заранее паниковать не стоит. Это еще не значит, что человек обязательно заразился. Однако это прямое показание для начала антибиотикопрофилактики. Она наиболее эффективна в первые 72 часа с момента укуса. Еще в течение 2–3 недель нужно прислушиваться к своему организму, чтобы не пропустить симптомы инфекции: повышенную температуру, слабость, головную боль и характерное для болезни Лайма красное пятно на месте укуса.

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